Συγχαρητήρια μέσω... τηλεφώνου από τον Κόντε στον Κέιν (vid)

Ο Άγγλος επιθετικός ήταν αυτός που πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και χάρη σε αυτό έγινε και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Τότεναμ, φτάνοντας τα 200 τέρματα στην Premier League, μετά τους Άλαν Σίρερ και Γουέιν Ρούνεϊ.

Ο Ιταλός τεχνικός παραμένει στην πατρίδα του, καθώς υπεβλήθη σε επέμβαση στη χολή, παρακολούθησε τηλεοπτικά τον αγώνα και αμέσως μετά πήρε τηλέφωνο τον Κέιν για να τον συγχαρεί για το γκολ και για το επίτευγμά του.

«Με έκανες περήφανο» είπε, μεταξύ άλλων, ο Κόντε στον ποδοσφαιριστή του.

🎥 Antonio Conte called Harry Kane after the match to congratulate him!



Kane asked Conte “will we see you on Wednesday?”



To which the squad yelled “two days off!” #THFC pic.twitter.com/Gx8Y63z5dx