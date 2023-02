O Μίλερ έκανε το... τέλειο ημίχρονο κόντρα στην Βόλφσμπουργκ

Ο Μίλερ βοήθησε τόσο σε άμυνα και σε επίθεση και ήταν καταλυτικός για το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στην άμυνα, είχε 100% ποσοστό επιτυχίας σε κερδισμένα τάκλιν και 2 κερδισμένες εναέριες μονομαχίες.

Στο επιθετικό κομμάτι ήταν ακόμα πιο απολαυστικός. Πέτυχε το τρίτο γκολ της ομάδας του με καρφωτή κεφαλιά, ενώ σε 29 επαφές του με τη μπάλα μοίρασε 22 πάσες με ποσοστό ακρίβειας πασών 96%.

Thomas Muller’s first half by numbers vs. Wolfsburg:



100% tackles won

96% pass accuracy

29 touches

22 passes completed

2/3 aerial duels won

1 key pass

1 goal



Important contribution so far. 👏 pic.twitter.com/mDqZYGrJJO