Ο Αρτέτα στήριξε τους παίκτες του μετά την ήττα: «Τώρα τους αγαπώ πιο πολύ» (vid)

Οι «Κανονιέρηδες» ηττήθηκαν, η διαφορά με τη Μάντσεστερ Σίτι είναι στους +5, αλλά οι «Πολίτες» θα έχουν την ευκαιρία να μειώσουν αν πάρουν τους τρεις βαθμούς σήμερα στην αναμέτρηση με την Τότεναμ.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν τα έβαλε με τους παίκτες του μετά την ήττα από την Έβερτον, ίσα ίσα τους υπερασπίστηκε γνωρίζοντας πόσο δύσκολη θα είναι η συνέχεια του πρωταθλήματος.

«Θέλω να τονίσω και να κάνω γνωστό στους παίκτες μου πόσο πολύ τους αγαπώ. Τους αγαπώ περισσότερο σε σχέση με πριν. Τους αγαπώ περισσότερο σε σχέση με πριν τρεις ώρες, μία ημέρα, μία εβδομάδα, έναν μήνα, έξι μήνες. Πρέπει να είμαστε μαζί τους όχι μόνο όταν νικάνε, αλλά και όταν χάνουν.

Το να είσαι δίπλα στους παίκτες όταν όλα πάνε καλά, τότε είναι εύκολο. Πρέπει να τους σταθούμε τώρα στα δύσκολα. Τώρα που το χρειάζονται. Είμαι υπερήφανος για την προσπάθεια που έκαναν και θα είμαστε έτοιμοι και σωματικά και ψυχολογικά για το επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το πρωτάθλημα είναι ένα μεγάλο ταξίδι και τέτοια αποτελέσματα είναι λογικό να υπάρχουν» ήταν τα λόγια του Αρτέτα.

