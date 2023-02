«Στραβωμένος» ο Κλοπ με δημοσιογράφο: «Προτιμώ να μην απαντήσω σε σένα» (vid)

Ο... κατήφορος συνεχίστηκε για τους «κόκκινους», που ηττήθηκαν με 3-0 στο «Μολινό» με τον Γερμανό τεχνικό να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο έντονης κριτικής.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο Κλοπ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση του δημοσιογράφου του Athletic, Τζέιμς Πιρς, επειδή αυτός του ασκεί κριτική.

Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε για τη νωθρότητα που εμφανίζει η Λίβερπουλ στα ξεκινήματα των αγώνων και ο Γερμανός απάντησε:

«Είναι δύσκολο να μιλήσω σε σένα, για να είμαι 100% ειλικρινής. Θα προτιμούσα να μη σου απαντήσω. Ξέρεις γιατί... για όλα όσα έχεις γράψει. Αν οποιοσδήποτε άλλος θέλει να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, θα το κάνω».

«Είναι η τέταρτη ντροπιαστική ήττα της Λίβερπουλ μέσα στο 2023. Είναι ένα μεγάλο χάλι! Σπαταλάνε τις επιθέσεις και ταυτόχρονα είναι τόσο ευάλωτοι πίσω. Μόλις 8 βαθμούς από τους 30 που έχουν διεκδικήσει εκτός έδρας. Πραγματική κρίση» έγραψε ο Πιρς.

“I would prefer NOT to speak to you!” 😳



Jurgen Klopp REFUSES to speak to a reporter after @LFC's humiliation at Wolves 😬 pic.twitter.com/XoxpQdzovM