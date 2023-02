Παρί Σεν Ζερμέν: Εξελίξεις μέσα στον Φλεβάρη με τον Λιονέλ Μέσι

Το συμβόλαιο του Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και το μέλλον του στο Παρίσι δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο και τη «Mundo Deportivo», αυτό πρόκειται να γίνει μέσα στον Φεβρουάριο.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνεχείς επαφές όλο αυτό το διάστημα, όμως οι συζητήσεις πρόκειται να ενταθούν προς τα τέλη του μήνα.

Ο «Pulga» θέλει να παραμείνει συγκεντρωμένος στα δύο ματς κόντρα στη Μπάγερν για το Champions League και στη συνέχεια θα γίνουν οι τελικές διαπραγματεύσεις.

Στόχος η επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας, με την Παρί να αναβαθμίζει το συμβόλαιο του Λιονέλ Μέσι μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ στα γήπεδα του Κατάρ.

Η «Mundo Deportivo» αναφέρει πως το ενδεχόμενο επιστροφής του Αργεντινού σούπερ σταρ στη Μπαρτσελόνα είναι αρκετά δύσκολο, αφού ο πατέρας του Μέσι έχει συμφωνήσει ήδη προφορικά με τον Αλ Κελαϊφί.

Meeting in February to get the new contract signed as soon as possible. Plan confirmed as already revealed yesterday ⤵️🇦🇷 #Messi https://t.co/NC8MmI8fBj