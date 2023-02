Πρώτη κόκκινη στην καριέρα του Κασεμίρο!

Τελικά δεν τα είχε ζήσει όλα στην καριέρα του ο Κασεμίρο. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος μετά από 623 επαγγελματικά παιχνίδια στην καριέρα του αντίκρυσε για πρώτη φορά απευθείας κόκκινη κάρτα στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Κρίσταλ Πάλας.

Η εξέταση του video μετά από γενική σύρραξη αποκάλυψε ότι ο Κασεμίρο έπιασε από τον λαιμό αντίπαλο του, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο έμπειρος Βραζιλιάνος μέσος είχε αποβληθεί συνολικά τρεις φορές στην καριέρα του (μία με την Σάο Πάουλο και δύο με την Ρεάλ Μαδρίτης), όμως σε όλες τις περιπτώσεις αυτό είχε γίνει με δεύτερη κάρτα.

1 - Casemiro's dismissal was the first straight red card he's been shown while playing for a club within the big five European leagues (336 apps for Real Madrid and 30 for Manchester United across all competitions). Orders. pic.twitter.com/2zJ5d3mDRK