Τον κυνήγησε ο Παναθηναϊκός, ανακοινώθηκε από την Μπαΐα!

Επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Κάουλι Ολιβέιρα, ο οποίος βρέθηκε στο μεταγραφικό στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Μετά από δύο χρόνια στην Βουλγαρία, όπου αγωνίστηκε με την φανέλα της Λουντογκόρετς ο 28χρονος κεντρικός μέσος συμφώνησε με την Μπαΐα, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του.

Σύμφωνα με Μέσα της Βραζιλίας, η μεταγραφή κόστισε συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Λουντογκόρετς κράτησε και ένα ποσοστό μεταπώλησης.

✍🏽 Com carreira inteira na Europa, meia baiano Cauly é o novo reforço do Esquadrão. Leia tudo, com análise do diretor de futebol Carlos Santoro, no #SócioDigital ➡️ https://t.co/t8vre0F01q #BahiaÉOMundo pic.twitter.com/L3SJU3e31W