Ο λογαριασμός του Europa League στο Twitter «πόσταρε» ιστορικές φωτογραφίες από το παρελθόν των «πράσινων», κάνοντας λόγο για ένα κλαμπ με μαγικές στιγμές.

Δείτε εδώ το post:

☘️ A club with magic moments...



Which is @paofc_'s most impressive #UEL result ever?#FlashbackFriday pic.twitter.com/vFKzRaHKuR