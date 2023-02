Επίσημο: Παίκτης της Νότιγχαμ ο Αντρέ Αγιού

Στην Premier League επέστρεψε και επίσημα ο Αντρέ Αγιού, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να ανακοινώνει την απόκτηση του Γκανέζου, ο οποίος είναι μείνει ελεύθερος από την Αλ Σαντ στο Κατάρ.

Ο Αγιού υπέγραψε έως το καλοκαίρι με τη Ντότιγχαμ, ενώ υπάρχει και οψιόν να ανανεωθεί το συμβόλαιο για ακόμη χρονιά, με τον 33χρονο να επιστρέφει έτσι στο Νησί μετά το πέρασμά του από τις Γουέστ Χαμ και Σουόνσι.

Nottingham Forest is delighted to welcome Ghana captain André Ayew to The City Ground! 😍#WelcomeAndré 🇬🇭