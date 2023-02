ΠΑΟΚ: Τα βραβεία του Δεκέμβρη σε Κωνσταντέλια - Ολιβέιρα (vids)

Στα χέρια των Γιάννη Κωνσταντέλια και Νέλσον Ολιβέιρα κατέληξαν τα τρία βραβεία για τον Δεκέμβριο αναφορικά με τον MVP, την κορυφαία στιγμή του μήνα και το καλύτερο γκολ αντίστοιχα.

Ειδικότερα, ο Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε «BOX MVP» από το κοινό του «paokfc.gr» και του «PAOK FC Official App» ενώ κέρδισε και το βραβείο «nak Play of the Month» για την ασίστ που έβγαλε στον Νέλσον Ολιβέιρα, στο παιχνίδι εναντίον του Ατρομήτου στο Περιστέρι.

Από τη μεριά του, ο Ολιβέιρα πήρε το βραβείο «Regency Casino Best Goal» για το γκολ που έβαλε κόντρα στους Περιστεριώτες.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο «Δικέφαλος» για τις διακρίσεις των παικτών του:

-«Ο Νοέμβριος ήταν ο μήνας που μπήκε στη ζωή μας. Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας που δήλωσε πως ήρθε για να μείνει. Παίκτης ικανός να ξεσηκώσει κάθε γήπεδο με τις ενέργειές του. Νεαρός αλλά με ωριμότητα στο παιχνίδι. Επιθετικός με θέαμα, αλλά και ουσία στο παιχνίδι του και συνεπής στο τακτικό πλάνο του προπονητή.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει γίνει ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στο ελληνικό, αλλά κι όχι μόνο, ποδόσφαιρο. Ο νεαρός παίκτης του ΠΑΟΚ στα τρία παιχνίδια του Δεκεμβρίου ήταν εξαιρετικός. Έδωσε ασίστ, κέρδισε πέναλτι, διέλυσε κάθε πλάνο των αντιπάλων και συνέβαλε τα μέγιστα για να πάρει ο Δικέφαλος αυτό που ήθελε στο γήπεδο.

Το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App τον επιβράβευσε και τον ανέδειξε BOX MVP Δεκεμβρίου στη σχετική ψηφοφορία. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο εξαιρετικός Ντόουγκλας Αουγκούστο , ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Νέλσον Ολιβέιρα , που βρήκε δίχτυα και στα τρία παιχνίδια του μήνα.



-Μία ποδοσφαιρική ενέργεια που δεν υπάρχουν και πολλές λέξεις να περιγράψουν. Άψογο κοντρόλ που άδειασε τρεις παίκτες, προσποίηση που… έστειλε άλλους δύο και μία άψογη κάθετη μπαλιά που διέλυσε πλήρως την αμυντική γραμμή των γηπεδούχων.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προσέφερε ένα από τα highlight της σεζόν στο Ατρόμητος-ΠΑΟΚ και το κοινό του Δικεφάλου του το αναγνώρισε.

Με ποσοστό πάνω από 70% η ασίστ του Mr.Breeze αναδείχθηκε nak Play of the Month Δεκεμβρίου, κερδίζοντας την απίθανη επέμβαση του Ντόμινικ Κοτάρσκι στην Καλαμάτα και την ασίστ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στον Ντόουγκλας Αουγκούστο στο Αγρίνιο.

-Ήταν ένα υπέροχο γκολ. Μία απίθανη ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια , που… κατέστρεψε την άμυνα του Ατρόμητου, έδωσε άψογη ασίστ κι ένα τελείωμα κλάσης από τον Νέλσον Ολιβέιρα που δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Είχε απέναντι του το εξαιρετικό πλασέ του Μπράντον Τόμας στην Καλαμάτα, αλλά και το πολύ όμορφο γκολ του Ντόουγκλας Αουγκούστο στο Αγρίνιο, αλλά τα κατάφερε και με 44,16% κέρδισε τη μάχη για το Regency Casino Best Goal Δεκεμβρίου. Ο Brazileiro έμεινε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Ισπανός φορ του Δικεφάλου συμπλήρωσε το βάθρο».