Εξαιρετικά άτυχος ο Μπαπέ: Έχασε δύο πέναλτι και τραυματίστηκε 13 μέρες πριν το ματς με Μπάγερν!

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Παριζιάνων (που έχασε πέναλτι στο 10ο λεπτό), τραυματίστηκε στον αριστερό μηρό μετά από ένα μαρκάρισμα του Λεό Λερόι και ζήτησε αμέσως αλλαγή απ’ τον Κριστόφ Γκαλτιέ.

Κι όλα αυτά, μόλις 13 μέρες πριν από τον πρώτο αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν Μονάχου για τη φάση των «16» του Champions League.

Kylian Mbappé:



▪️ Misses a penalty

▪️ Given a retake

▪️ Misses again

▪️ Misses the rebound

▪️ Leaves the game after 21 minutes with an injury



