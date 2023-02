Οπαδοί πήγαν στο προπονητικό κέντρο της Έβερτον έξαλλοι επειδή η ομάδα δεν έκανε μεταγραφές

Μπορεί η ομάδα από το Λίβερπουλ να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση και να έδιωξε τον Φρανκ Λάμπαρντ μήπως και καταφέρει να σωθεί, αλλά η διοίκηση δεν έκανε κινήσεις για ενίσχυση ώστε να βοηθήσει τον νέο προπονητή, Σον Ντάις.

Η Έβερτον είναι, μάλιστα, η μοναδική από τις ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ που δεν έκανε μεταγραφές, άλλος ένας λόγος για να είναι έξαλλοι οι οπαδοί της. Ούτε καν δανεικό παικτη δεν πήρε...

Έτσι κι αλλιώς, οι οπαδοί δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι με την τακτική του ιδιοκτήτη Φαράντ Μοσίρι και έτσι μαζεύτηκαν έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας για να διαμαρτυρηθούν.

Δεκάδες φίλαθλοι βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο «Finch Park», φώναξαν συνθήματα και κρέμασαν πανό κατά της διοίκησης.

Everton fans have gone to Finch Farm to protest #EFC pic.twitter.com/ov9Bc8bHXC