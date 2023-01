Μετά από εννέα χρόνια στην Αγγλία ο Αγιόζε Πέρεθ επέστρεψε στην Ισπανία. Ο 29χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός, είναι και επίσημα κάτοικος Σεβίλλης για λογαριασμό της Ρεάλ Μπέτις.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε ως δανεικό τον Πέρεθ μέχρι το καλοκαίρι του 2023 από την Λέστερ.

📣 OFFICIAL | #RealBetis sign Ayoze Pérez 😃🇮🇨



Welcome to Heliópolis, @AyozePG! 🆒💚



➡ https://t.co/Snac9PIWCb pic.twitter.com/qkIWJqpy7W