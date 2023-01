Ολυμπιακός: «Τελειώνει» και ο Βατσλίκ, πάει στη Χάντερσφιλντ

Λίγους μήνες πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ο Τόμας Βατσλίκ είναι ο επόμενος που θα αποτελέσει παρελθόν από το Λιμάνι. Όπως αναφέρουν τα τελευταία αγγλικά ρεπορτάζ, ο Τσέχος γκολκίπερ που φέτος στάθηκε άτυχος αφού τραυματίστηκε σοβαρά, έχει συμφωνήσει σε όλα για να συνεχίσει την καριέρα του στη Χάντερσφιλντ.

Έτσι, μετά από 1,5 χρόνο στους «ερυθρόλευκους», θα μετακομίσει στο Νησί, χωρίς προς ώρας να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Παρότι βεβαίως έχει δικαίωμα να υπογράψει από τώρα ενόψει καλοκαιριού, για να μετακομίσει άμεσα θα πρέπει να συμφωνήσει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος βεβαίως δύσκολα θα φέρει αντίρρηση από τη στιγμή που πλέον πορεύεται με το δίδυμο Πασχαλάκη-Τζολάκη στο τέρμα.

#HTAFC have completed the signing of Olympiacos goalkeeeper Tomas Vaclik#DeadlineDay @talksport