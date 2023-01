Αποθεώνεται στο εξωτερικό η Super League: «H AEK πέρασε πρώτη σε μια από τις πιο... γοητευτικές λίγκες στην Ευρώπη»

Έπειτα από πολλά χρόνια τέσσερις ομάδες διεκδικούν επί ίσοις όροις το ελληνικό πρωτάθλημα. Έπειτα από πολλά χρόνια το Big 4 μάχεται για τον τίτλο, αν και αυτό σίγουρα δεν αρέσει σε μία εκ των τεσσάρων και μην αρχίσουμε να θέτουμε ερωτήματα σε ποια, με αποτέλεσμα ο διεθνής Τύπος να αποθεώνει τη Stoiximan Super League.

Ναι, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός μάχονται για τον τίτλο. Ναι, βρίσκονται σε ακτίνα μόλις πέντε βαθμών με το φινάλε της κανονικής διάρκειας αλλά και τα playoffs να προμηνύονται… φωτιά. Έτσι αυτό έφερε μέχρι και αποθέωση στο εξωτερικό.

Η σελίδα του podcast "The Sweeper" που ασχολείται με το διεθνές ποδόσφαιρο και έχει πάνω από 20.000 ακολούθους στο Twitter, δημοσίευσε φωτογραφία από τη βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος και ανέφερε πως «η κούρσα του τίτλου στην ελληνική Σούπερ Λίγκα αναδεικνύεται σε μία από τις πιο γοητευτικές στην Ευρώπη, με ακόμη περισσότερες ανατροπές να έχουν πιθανότητα να γίνουν. Ο Παναθηναϊκός, που βρισκόταν στην κορυφή για μήνες, έχασε σήμερα (σ.σ. χθες) για τρίτη φορά σε τέσσερα ματς και προσπεράστηκε στην πρώτη θέση από την ΑΕΚ».

Δείτε το tweet:

🇬🇷 The title race in the Greek Super League is shaping up to be one of the most fascinating in Europe, with more twists & turns likely to occur.



Panathinaikos, who had been top for months, tonight lost for the third time in four games & have been ousted at the top by AEK Athens! pic.twitter.com/eRSVKnnkdP