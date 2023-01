Κινείται για την απόκτηση του Σάμπιτσερ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Να ενισχυθεί στον χώρο του κέντρου επιθυμεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά και τον τραυματισμό του Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος θα μείνει εκτός για τους επόμενους μήνες, με τους Άγγλους να κινούνται για την απόκτηση του Μαρσέλ Σάμπιτσερ σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ειδικός σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Από την πλευρά του, ο Αυστριακός μέσος δεν θέλει να συνεχίσει στη Μπάγερν Μονάχου, όπου αγωνίζεται τώρα και έτσι οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν ξεκινήσει ήδη τις διαπραγματεύσεις με τους Βαυαρούς, ενώ η Τσέλσι, που είχε ενδιαφερθεί επίσης για την απόκτησή του φαίνεται πως κοιτάει άλλους παίκτες.

Manchester United have approached Bayern for Marcel Sabitzer. Chelsea are focused on different players now. 🚨🔴 #MUFC Man United discussing potential terms with Bayern for Sabitzer after news on Christian Eriksen injury. Talks ongoing, as per @Plettigoal . #DeadlineDay pic.twitter.com/MzhFddxre7

Marcel Sabitzer wants to leave and Manchester United are now pushing in talks with Bayern. Discussions on the formula of the deal, ongoing. 🚨🔴 #MUFC #DeadlineDay



Chelsea are currently busy with other deals and not with Sabitzer as things stand. pic.twitter.com/biAyw4XkXW