OMG ο Μανδάς, DIY ο Σέρχιο και ASAP ζητείται ψυχραιμία στον ΠΑΟ!

Πέρασε μια δύσκολη περίοδο. Διανύει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της καριέρας του. Το λάθος στο «Στάδιο Καραϊσκάκη», τα δύο πέναλτι στο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα, η λύση του συμβολαίου του, η επανέναρξη του συμβολαίου του και άντε να πείθεις κάθε αγωνιστική ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ίσως γι’ αυτό και αυτό το γκολ να σήμαινε τόσο πολλά για εκείνον, ίσως γι’ αυτό και να το πανηγύρισε έξαλλα, ίσως γι’ αυτό να του χαρίζουμε κι εμείς μια ολόκληρη κατηγορία. Ο Γιώργος Βαλεριάνος έβαλε ένα από τα γκολ της αγωνιστικής, το έβαλε σε ένα οριακά κρίσιμο ματς για την ομάδα του και σε μια σεζόν που θα μπορούσε να είχε στοιχίσει την καριέρα του. Κι αφού σκόραρε και πρώτη φορά από το 2015 κι αφού το αφιέρωσε στην κόρη του, τι περισσότερο να πούμε εμείς;

Το έκανε στην Τούμπα. Πήγε να το κάνει και στο «Στάδιο Καραϊσκάκη», αλλά μια φάση τον πρόδωσε. Εκείνο που δεν προδίδει τον Χρήστο Μανδά είναι το ταλέντο του και δεν τίθεται θέμα ότι μιλάμε για έναν τερματοφύλακα που θα μας απασχολήσει για χρόνια. Μόλις στα 22 του χρόνια, ο γκολκίπερ του ΟΦΗ πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις, οι αποκρούσεις του είναι μία προς μία για highlight και όσα έκανε χθες έρχονται ως συνέχεια προηγούμενων σπουδαίων βραδιών στη Super League. Δεν υπάρχει βίντεο που να καταδεικνύει καλύτερα τη συνολική του παρουσία στο ματς με τον Ολυμπιακό, από το βίντεο των highlights. Όλο το βίντεο των highlights!