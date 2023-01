Ολυμπιακός: «Όχι» σε πρόταση τεσσάρων εκατομμυρίων για Ρέαμπτσουκ!

«Πόρτα» στην πρόταση της Μονπελιέ ύψος τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για τον Όλεγκ Ρέαμπτσουκ έριξε ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με Tweet Γάλλου δημοσιογράφοι, οι ερυθρόλευκοι αποφάσισαν τελικά να κρατήσουν τον Μολδαβό αριστερό μπακ, παρότι η Μονπελιέ ανέβασε την προσφορά της από τα 3,5, στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

