Ουάου! Άναυδος ο Μπαπέ με την εκτέλεση φάουλ του Νεϊμάρ (vid)

Οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν έκαναν το ζέσταμά τους πριν από το παιχνίδι με τη Ρεμς (1-1) για το σαμπιονά.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έκανε προπόνηση και στις εκτελέσεις φάουλ και κατάφερε να εντυπωσιάσει τον συμπαίκτη του, ο οποίος φανέρωσε τον θαυμασμό του με την έκφραση στο πρόσωπό του.

Κοίταζε, μάλιστα, ο Μπαπέ τα πόδια του Νεϊμάρ σαν να μην πίστευε αυτό που είχε δει!

Mbappé's reaction to Neymar's free-kick in the warm-up. 😂



