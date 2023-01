Το είδαμε και αυτό: Στρογγυλή κόκκινη κάρτα στο Ρέξαμ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (vid)

Απίστευτο κι όμως... βρετανικό. Για τον αγώνα του Κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα σε Ρέξαμ και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ το οποίο έληξε 3-3, εκτός από τα έξι τέρματα, οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν το παιχνίδι, είδαν κάτι το ασυνήθιστο. Ο διαιτητής του αγώνα έδειξε κόκκινη κάρτα σε παίχτη των φιλοξενούμενων μόνο που δεν ήταν η γνωστή κόκκινη κάρτα.

Συγκεκριμέμα, ο Ντιν Γουάιτστοουν ο οποίος «σφύριξε» τον αγώνα, είχε στην κατοχή του μία στρογγυλή κόκκινη κάρτα με το στιγμιότυπο να αποτυπώνει πλήρως την κατάσταση. Το συμβάν αυτό έγινε viral και αντικείμενο συζήτησης όμως -όπως πολλοί θα φαντάστηκαν- αυτό δεν ήταν κάποιο ατόπημα στο οποίο υπέπεσε ο ρέφερι. Οι στρόγγυλες κόκκινες κάρτες χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ στο παρελθόν με τη χρήση τους να βοηθούν τους ρέφερι ώστε να βγαίνουν οι κάρτες πιο γρήγορα από το τσεπάκι τους αλλά και για να είναι πιο εύκολο για παίχτες με πρόβλημα στην όρασή τους και στην αναγνώριση χρωμάτων.

Anyone else noticed the round red card today during the Sheffield - Wrexham game? pic.twitter.com/31Qu3ByCKo