Κάτοικος St. Jame's Park είναι και επίσημα ο Άαρον Γκόρντον. Η Νιουκάστλ εκταμίευσε 40 εκατομμύρια λίρες και έκανε δικό της από την Έβερτον τον 21χρονο Άγγλο εξτρέμ.

Ο Γκόρντον υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την ομάδα του Έντι Χάου και έγινε η πρώτη της μεταγραφή για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

✍️ We are delighted to announce the signing on Anthony Gordon on a long-term deal!



Welcome to Newcastle United, @anthonygordon! ⚫️⚪️