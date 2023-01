Με Γκάρι και Ρέτσο η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Το σχήμα με τα «τρία δεκάρια» μπαίνει για λίγο στο ράφι από τον Μίτσελ, ο οποίος κόντρα στον ΟΦΗ ξεκινά τον Ολυμπιακό με 4-2-3-1 και τον Γκάρι Ροντρίγκες σε ρόλο δεξιού εξτρέμ αντί του Φορτούνη. Επιπλέον, ο Παναγιώτης Ρέτσος ξεκινά στο πλευρό του Σωκράτη στα στόπερ, αντί του τιμωρημένου Ανδρέα Ντόη. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι εννέα είναι οι «γνωστοί» του τελευταίου διαστήματος.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ρόντινεϊ, Παπασταθόπουλος, Ρέτσος, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Ίνμπομ Χουάνγκ, Μπιέλ, Ροντρίγκες, Χάμες, Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against OFI is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYOFI #Stoiximan pic.twitter.com/6a16V1g3dB