«Προταση των Σικάγο Φάιρ για τον Ουί Τζο»

Όλα δείχνουν πως ο Νοτιοκορεάτης επιιθετικός θα αφήσει τον Ολυμπιακό, στον οποίο είχε δοθεί δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο ίδιος ο παίκτης θα επιθυμούσε να συνεχίσει σε μια ομάδα στην οποία θα έχει χρόνο συμμετοχής ώστε να επιστρέψει στην αγγλική ομάδα με την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Όπως γράφει ο Ιταλός δημοσιογράφος υπάρχει επίσημη πρόταση των Σικάφο Φάιρ, ομάδας του MLS, προς Νότιγχαμ Φόρεστ/Ολυμπιακό για τον Ουί Τζο και οι συζητήσεις έχουν αρχίσει, ώστε να υπάρξει συμφωνία των πλευρών.

MLS side Chicago Fire have made an official proposal offer to Nottingham Forest/Olympiacos player Hwang Ui-jo to make him their Designated Player 🇰🇷 #transfers



