Η Άρσεναλ τινάζει την μπάνκα για Καϊσέδο - Το μήνυμα του νεαρού χαφ (pic)

Οι «Κανονιέρηδες» είναι αποφασισμένοι να τινάξουν την μπάνκα με την απόκτηση του 21χρονου μέσου, που έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στην Premier League την φετινή σεζόν.

Η Άρσεναλ προσφέρει στην Μπράιτον 60 εκ. λίρες, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες να βρίσκονται στα τελικά στάδια, με τον νεαρό χαφ από το Εκουαδόρ να πιέζει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

«Είμαι ευγνώμων στον κ. Μπλουμ και την Μπράιτον που μου έδωσαν την ευκαιρία να έρθω στην Premier League και νιώθω ότι έκανα πάντα το καλύτερο για αυτούς.

Παίζω πάντα ποδόσφαιρο με χαμόγελο και με καρδιά. Είμαι το νεότερο από τα 10 αδέρφια μιας φτωχής οικογένειας από το Santa Domingo στον Ισημερινό.

Το όνειρό μου πάντα ήταν να είμαι ο πιο επιτυχημένος παίκτης στην ιστορία του Εκουαδόρ. Είμαι περήφανος που μπορώ να φέρω ένα ποσό ρεκόρ μεταγραφής για την Μπράιτον που θα της επέτρεπε να το επενδύσει και να βοηθήσει τον σύλλογο να συνεχίσει να είναι επιτυχημένος.

Οι οπαδοί με έχουν στην καρδιά τους και θα είναι πάντα στην καρδιά μου, οπότε ελπίζω να καταλάβουν γιατί θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή τη θαυμάσια ευκαιρία», ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter ο νεαρός ποδοσφαιριστής.

