Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Νιούκαστλ ο Τρίπιερ (pic)

Ο 32χρονος μπακ, μετακόμισε πριν από έναν χρόνο στη Νιούκαστλ από την Ατλέτικο Μαδρίτης και έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του στις «Καρακάξες», μετρώντας μέχρι τώρα 33 εμφανίσεις, τρία γκολ και έξι ασίστ.

Ο Τρίπιερ ήρθε σε συμφωνία με τη Νιούκαστλ για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας, βάζοντας την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

We are delighted to announce that Kieran Trippier has extended his contract until the end of the 2024/25 season!