Ανακοίνωσε κι άλλο… wonderkid η Σάλτσμπουργκ!

Ομάδα του… FM θυμίζει η Σάλτσμπουργκ που εξακολουθεί να ανακαλύπτει και να στρατολογεί τα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης. Ο σύλλογος από την Αυστρία έφτασε σε απόλυτη συμφωνία με την Μακάμπι Τελ-Αβίβ και πρόλαβε όλες τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης που είχαν βάλει στο στόχαστρο τον Όσκαρ Γκλουκ. Ο 18χρονος Ισραηλινός μεσοεπιθετικός με τις ρίζες από την Ρωσία, συμφώνησε σε όλα με τους πρωταθλητές Αυστρίας που με 7 εκατομμύρια ευρώ, έκαναν μία επένδυση που δεδομένα θα κάνει απόσβεση τα προσεχή χρόνια.

New kid on the block 🌠 pic.twitter.com/Zayh03XGsi