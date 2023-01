Παρουσίασε την νέα της φανέλα η Μπαρτσελόνα

Την νέα της εμφάνιση παρουσίασε η Μπαρτσελόνα, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο στην αναμέτρηση απέναντι στην Χιρόνα.

Η φανέλα είναι σαφώς επηρεασμένη από την καταλανική σημαία, με κυρίαρχα χρώματα το κίτρινο και το κόκκινο και από τις πρώτες ώρες έχει γίνει ανάρπαστη στα διαδικτυακά καταστήματα των μπλαουγκράνα.

💛 A tribute to our roots. A new kit loaded with sentiment. +𝗖𝗔𝗧𝗔𝗟𝗨𝗡𝗬𝗔 +𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 pic.twitter.com/elzBRpIcWJ

👕✨ The fourth kit will be sold at Barça Stores beginning this Saturday, January 28.