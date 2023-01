«Κολλημένος» με τη Ρεάλ! Ο Μπαπέ πήγε σε γκαλά της Παρί και έβλεπε το μαδριλένικο ντέρμπι (vid)

Ο Μαροκινός είναι πρώην παίκτης της «βασίλισσας», αλλά και ο Γάλλος φαίνεται πως... τρέφει αισθήματα για τη Ρεάλ κι ας την απέρριψε το περασμένο καλοκαίρι για να μείνει στους Παριζιάνους που του προσέφεραν ηγεμονικό συμβόλαιο.

Οι δύο ποδοσφαιριστές της Παρί βρέθηκαν σε μια εκδήλωση της Παρί, αλλά φαίνεται ότι δεν ήθελαν να χάσουν και το μαδριλένικο ντέρμπι για τα προημιτελικά του κυπέλλου Ισπανίας.

Κι αυτό την ώρα που βγήκαν νέα σενάρια που θέλουν τη Ρεάλ να κάνει ξανά κίνηση για την απόκτηση του Μπαπέ προσφέροντας, μάλιστα, ως αντάλλαγμα τον Βινίσιους.

PSG players, Achraf Hakimi and Kylian Mbappe while watching the derby.



