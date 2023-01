Ο Μόντριτς το 2018, έκανε δώρο 50 ρολόγια rolex στους συμπαίκτες του σε Ρεάλ και Κροατία

Το 2018, αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για τον Κροάτη μέσο. Η χρονιά ήταν ιδανική για τον Μόντριτς καθώς κατέκτησε το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης και έφτασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας, όπου η εθνική ομάδα της χώρας του κατέκτησε τη δεύτερη θέση κόντα στη Γαλλία. Αυτές οι επιτυχίες σε συνάρτηση με την σούπερ χρονιά που διένυσε, ήταν ικανές να του δώσουν τη χρυσή μπάλα, την πρώτη που πήρε κάποιος ποδοσφαιριστής εκτός των Ρονάλντο - Μέσι μέτα το 2007 όταν την είχε κατακτήσει ο Κακά.

Για να γιορτάσει λοιπόν την επιτυχία του αυτή, αποφάσισε να ανταποδώσει σε όσους θεώρησε πως τον βοήθησαν να τα καταφέρει. Έτσι αποφάσισε να κάνει δώρο από ένα ρολόι rolex σε όλους τους συμπαίκτες αλλά και τα άτομα του επιτελείου τόσο της Ρεάλ αλλά και της εθνικής Κροατίας. Για την ακρίβεια, έδωσε σε όλους από ένα Rolex Daytona Gold αξίας 30,000 δολαρίων ξοδεύοντας συνολικά 1,500,000 εκατομμύριο δολάρια. Ακόμα και οι οδηγοί, ήταν ανάμεσα στους τυχερούς που ανταμείφθηκαν από τον Κροάτη.

Ο Μόντριτς εξήγησε την κίνησή του καθώς όπως τόνισε: «χωρίς όλους αυτούς, δε θα κέρδιζα τίποτα».

🗣️ Luka Modrić’s ex-head of partnerships, Simon Bastiansen:



“Modrić bought 50 Rolex watches after his Balon d’Or win & gave it to his teammates & staff at Real Madrid/Croatia. Even the drivers got one.”



“Without them I’d never have won” pic.twitter.com/IZSCFfStEj