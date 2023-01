Ασταμάτητος ο Παυλίδης: Νέο γκολ με την Άλκμααρ (vid)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα. Σκόραρε στο ματς με την Γκόου Αχέντ Ινγκλς.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης με ένα εξαιρετικό πλασέ έπειτα από σέντρα του Σουγκαβάρα, άνοιξε το σκορ για την Άλκμααρ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Γκόου Αχέντ Ινγκλς, φτάνοντας έτσι τα 6 γκολ στη φετινή Eredivisie και για πρώτη φορά τα δύο διαδοχικά στο τρέχον πρωτάθλημα!

