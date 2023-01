Με Βαλμπουενά και Μασούρα ο Ολυμπιακός στο «Κλ. Βικελίδης»

Με αλλαγές σε σχέση με το κλασικό σχήμα του τελευταίου διαστήματος παρατάσσεται ο Ολυμπιακός στον επαναληπτικό προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet, κόντρα στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο Μίτσελ εγκαταλείπει το σχήμα με τα τρία δεκάρια και χρησιμοποιεί ξανά σε ρόλο εξτρέμ τον Γιώργο Μασούρα. Βασικός ξεκινά επίσης ο Ματιέ Βαλμπουενά για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του και συνολικά μετά τις 11/9 όταν είχε ξεκινήσει στο Ολυμπιακός – Βόλος 1-1 για το πρωτάθλημα. Επιπλέον, ο Ισπανός τεχνικός προτιμά τον Βρουσάι στα αριστερά αντί του Ρέαμπτσιουκ αλλά και τον Σαμασέκου αντί του Ιμπόμ στα χαφ. Τέλος, κάτω από τα δοκάρια ξεκινά και πάλι ο Τζολάκης.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Βρουσάι, Ντόη, Παπασταθόπουλος, Ροντινέι, Εμβιλά, Σαμασέκου, Μπιέλ, Βαλμπουενά, Μασούρας, Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #GreekCup #ARISOLY #Stoiximan pic.twitter.com/pdhSfFjEbH