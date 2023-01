Κάτοικος Λονδίνου είναι και επίσημα ο Αρναούτ Ντανζούμα. Η Τότεναμ «έκλεψε» από την Έβερτον τον Ολλανδό εξτρέμ ως δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν, με τον Ντανζούμα να επιστρέφει μετά από 1.5 χρόνο στην Αγγλία όπου και έπαιζε στην Μπόρνμουθ.

✍️ We are pleased to announce the signing of Arnaut Danjuma from Villarreal.



Welcome to Spurs, Arnaut! 💙