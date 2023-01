Στις 14 Ιουνίου, η Ολλανδία θα υποδεχθεί, στο Ρότερνταμ, την Κροατία, ενώ την επόμενη ημέρα, η Ισπανία θα αντιμετωπίσει, στο Ενσεντε, την Ιταλία.

Ο αγώνας για την τρίτη θέση, θα διεξαχθεί στο Ενσεντε, στις 18 Ιουνίου, ενώ την ίδια ημέρα, στο Ρότερνταμ θα φιλοξενηθεί ο τελικός της διοργάνωσης.

The 2023 #NationsLeague Finals!



🇳🇱🇭🇷🇪🇸🇮🇹 Who will go all the way? pic.twitter.com/K53XCIVHx4