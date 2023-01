«Μπάσιμο» της Ατλάντα για την απόκτηση του Γιακουμάκη (pic)

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Ατλάντα έχει βάλει στο στόχαστρο τον διεθνή Έλληνα σέντερ φορ, έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τους πρωταθλητές Σκωτίας και έχει μπει για τα καλά στην «κούρσα» της απόκτησης του. Η Ουράβα μέχρι στιγμής έχει το προβάδισμα, όμως από τη στιγμή που ο Γιακουμάκης δεν έχει συμφωνήσει όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Άγγελος Ποστέκογλου στη Σέλτικ τον έχει στο περιθώριο, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Θυμίζουμε πως ο πρώην άσος της ΑΕΚ είχε βγει πρώτος σκόρερ στην Σκωτία την προηγούμενη σεζόν και την τρέχουσα σεζόν μετράει 28 εμφανίσεις με εννέα γκολ και μια ασίστ.

MLS side Atlanta are in talks to sign Giorgios Giakoumakis from Celtic as Designated Player. 🇬🇷🇺🇸 #transfers



Urawa Red Diamonds, leading the race since two weeks but it’s not sealed yet. pic.twitter.com/0vQG117zUX