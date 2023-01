Forbes: Οι 25 πιο ακριβές αθλητικές αυτοκρατορίες αξίζουν173 δισεκατομμύρια δολάρια!

Οι μεγιστάνες του αθλητισμού έχουν καταφέρει να αναπτύξουν μια ποικιλία μεθόδων για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα, ενισχύοντας την αξία των...ιδιοκτησιών τους.

Και το έχουν κάνει με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το αμερικάνικο περιοδικό «Forbes», που δημοσίευσε σήμερα την κατάταξη με τις κορυφαίες αθλητικές αυτοκρατορίες: «Είτε αγοράζοντας περισσότερες ομάδες, επιβάλλοντας υψηλότερες τιμές για δικαιώματα πολυμέσων, επεκτείνοντας τη διανομή περιεχομένου με streaming, με πωλήσεις χορηγιών, επενδύοντας τεχνολογία στον αθλητισμό, με συμμετοχή σε αθλητικά στοιχήματα και εξειδικευμένα αθλήματα».

Το αποτέλεσμα: Οι 25 πιο ακριβές αθλητικές αυτοκρατορίες του κόσμου αξίζουν συνολικά 173 δισεκατομμύρια δολάρια, 23% περισσότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο!

Η αθλητική αυτοκρατορία της Liberty Media, αξίας 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βρίσκεται στην κορυφή. Με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Τζον Μαλόουν, τα κύρια αθλητικά περιουσιακά στοιχεία της Liberty αφορούν τη F1 (είναι κάτοχος των εμπορικών δικαιωμάτων της- επιχειρηματική αξία: 17,1 δισεκατομμύρια δολάρια) και η ομάδα μπέισμπολ (MLB) Ατλάντα Μπρέιβς (2,1 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η Formula 1 με μέσο όρο 1,21 εκατομμυρίων θεατών σε όλη την οικογένεια δικτύων ESPN, υπέγραψε νέα τηλεοπτική συμφωνία τον Ιούνιο, σύμφωνα με πληροφορίες, αξίας τουλάχιστον 75 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, 15 φορές μεγαλύτερη από την προηγούμενη συμφωνία.

Δεν είναι περίεργο που το Sovereign Wealth Fund της Σαουδικής Αραβίας σκέφτηκε να αποκτήσει τη Formula 1 για 20 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με το Bloomberg.

Όσο για την πρωταθλήτρια του World Series του 2021 Ατλάντα Μπρέιβς, φαίνεται ότι ο Μαλόουν, ο οποίος πλήρωσε 400 εκατομμύρια δολάρια για την ομάδα το 2007, μπορεί να ετοιμάζεται να την πουλήσει.

Ο Μαλοούν, σύμφωνα με το Forbes, «είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας μεταξύ των ιδιοκτητών αθλητικών αυτοκρατοριών. Πολλοί από αυτούς χτίζουν τις πιο ακριβές ομάδες τους, άλλοι πιστεύοντας στην κυριαρχία σε μια τοπική αγορά και άλλοι σκέφτονται παγκοσμίως.»

Ο δισεκατομμυριούχος Τεντ Λέονσις, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της Monumental Sports and Entertainment, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κυριαρχίας στην τοπική αγορά. Η MSE κατέχει τους Ουζίαρντς στο NBA (μπάσκετ) και Κάπιταλς στο NHL (χόκεϊ), καθώς και το γήπεδο στα οποίο παίζουν και οι δύο ομάδες, το Capital One Arena. «Αποτιμούμε το MSE στα 4,51 δισεκατομμύρια δολάρια, 20η στη λίστα μας», σημειώνει το Forbes.

Ένα παράδειγμα ενός πιο παγκόσμιου παίκτη είναι η Kroenke Sports and Entertainment, μια αυτοκρατορία που διευθύνεται από τον δισεκατομμυριούχο Σταν Κρένκε που εκτείνεται από την Αγγλία (Άρσεναλ) έως τις δυτικές ΗΠΑ (Κολοράντο - NHL, Ντένβερ Νάγκετς- NBA και Λος Άντζελες Ραμς- NFL (αμερικάνικο ποδόσφαιρο). Η εταιρική αξία της KSE ανέρχεται συνολικά στα 12,75 δισεκατομμύρια δολάρια, αρκετά καλή για τη δεύτερη θέση στη φετινή λίστα.

Οι εταιρείες επενδύσεων, σχετικά νεοεισερχόμενες στην ιδιοκτησία ομάδας, μπορεί να μην είναι πλέον ικανοποιημένες με την κατοχή μικρών τμημάτων ομάδων.

Να σημειωθεί η παρουσία της RedBird Capital, μια νέα εισερχόμενη στην πρώτη 25άδα με την απόφαση επένδυσης στην Μίλαν τον Ιούνιο για 1,28 δισεκατομμύρια δολάρια. Το προηγούμενο έτος, η RedBird αγόρασε μερίδιο 11% στην Fenway Sports Group, στην οποία περιλαμβάνεται η Boston Red Sox της MLB, η Λίβερπουλ και τους Πίτσμπουργκ Πίγκουινς του NHL. Η RedBird είναι στην 25η θέση στη με αξίας 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι κορυφαίες 25 αθλητικές αυτοκρατορίες σύμφωνα με το Forbes: 1. Liberty Media 20,80 δισ $ Formula 1, Ατλάντα Μπρέιβς) 2. Kroenke Sports & Entertainment 12,75 Άρσεναλ, Λος Άντζελες Ραμς, Ντένβερ Νάγκετς 3. Τζέρι Τζόουνς 11,32 Ντάλας Καουμπόις 4. Fenway Sports Group 10,40 Ρεντ Σοξ Βοστώνης, Λίβερπουλ 5. Madison Square Garden Sports 9,17 Νιου Γιορκ Νικς 6. The Kraft Group 8,40 Νιου Ίγκλαντ Πάτριοτς, μερίδιο στο UFC 7. Yankees Global Enterprises 7,64 Γιάνκις Νέας Υόρκης, μερίδια σε Νέα Υόρκη Σίτι και Μίλαν 8. Οικογένεια Γκλέιζερ 7,53 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τάμπα Μπέι 9. Paul G. Allen Trust 7,41 Σιάτλ Σίχοκς, Σιάτλ Σόντερς 10.Maple Leaf Sports & Entertainment6,42 Τορόντο Ράπτορς, Τορόντο FC, Τορόνιο Μαπλ Λιφς 11.49ers Enterprise 5,97 Σαν Φραντσίσκο 49ers, μερίδιο στη Λιντς 12.City Football Group 5,96 Μάντσεστερ Σίτι, Νέα Υόρκη, Παλέρμο 13.Shad Khan 5,95 Φούλαμ, Τζάκσονβιλ Τζάγκουαρς και All Elite Football 14.Οικογένεια Μπένσον 5,69 Σάιντς Νέας Ορλεάνης και Πέλικανς Νέας Ορλεάνης 15.Guggenheim Baseball Management 4,92 Λ.Α Ντόντγκερς, Spectrum SportNet LA 16.Haslam Sports Group 4,83 Κλίβελαντ Μπράουνς, Κολόμπους Κρου 17.AMB Group 4,77 Ατλάντα Φάλκονς, PGA Tour Superstore, Ατλάντα Γιουνάιτεντ 18.Harris Blitzer S.& Entertainment 4,65 Φιλάδέλφεια 76ers, Νιου Τζέρσεϊ Ντέβιλς 19.Tepper Sports & Enterteinment 4,55 Καρολίνα Πάνθερς και Σαρλότ FC 20.Monumental Sports&Entertainment 4,51 Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και Ουάσινγκτον Κάπιταλς 21.Pegula Sports & Entertainment 4,46 Μπούφαλο Μπιλς, Ρότσεστερ Αμέρικανς 22.Οικογένεια Βιλφ 4,36 Μινεσότα Βίκινγκς, Ορλάντο Σίτι 23.Τζο Τσάι 3,99 Μπρούκλιν Νετς, Σαν Ντιέγκο Σιλς 24.Οικογένεια Ρίκετς 3,73 Σικάγο Καμπς, μερίδιο σε Marquee Sports Network 25.RedBird Capital Partners 3,60 Μίλαν, μερίδια σε Fenway Sports Group, Yes Network και Τουλούζ