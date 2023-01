Κινείται και για την απόκτηση του Πέδρο Πόρο η Τότεναμ

Μεταγραφικό ντεμαράζ από την Τότεναμ, καθώς μετά τη συμφωνία με τη Βιγιαρεάλ για την απόκτηση του Ντανζουμά, οι Spurs κινούνται και για την απόκτηση του Πέδρο Πόρο, ο οποίος αγωνίζεται στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ειδικός σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Λονδρέζοι έχουν καταθέσει ήδη μία πρόταση στους Πορτογάλους για τον 23χρονο δεξιό μπακ, που φτάνει τα 37 εκατ. ευρώ, ωστόσο η απάντηση της Σπόρτινγκ ήταν αρνητική και έχει οριστεί νέο ραντεβού για την Τετάρτη (25/01).

Ο Πόρο διανύει μία εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 24 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τρία γκολ 11 ασίστ.

After Danjuma deal done, Tottenham scheduled new meeting on Wednesday to sign Pedro Porro — last proposal for €37m was not enough. 🚨⚪️ #THFC



Spurs hope to convince Sporting using add-ons and/or player in the deal — been told payment terms will also be crucial. pic.twitter.com/J9rZwHlWVn