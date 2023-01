«Κλέβει» τον Ντανζουμά από την Έβερτον η Τότεναμ

Μέσα από τα χέρια της Έβερτον πάει να πάρει τον Ντανζουμά η Τότεναμ. Η ομάδα του Λίβερπουλ τα είχε βρει σε όλα τόσο με τη Βιγιαρεάλ όσο και με τον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος είχε περάσει και τις ιατρικές εξετάσεις με επιτυχία, ωστόσο την τελευταία στιγμή οι Spurs μπήκαν «σφήνα».

Συγκεκριμένα, οι Λονδρέζοι θέλουν να αποκτήσουν ως δανεικό τον 25χρονο επιθετικό, ενώ συζητάνε και να μπει μία οψιόν αγοράς στη συμφωνία. Μάλιστα, ο Ντανζουμά αναμένεται να ταξιδέψει και στο Λονδίνο, με την Τότεναμ να πιστεύει πως μπορεί να ολοκληρώσει το «κλέψιμο.

