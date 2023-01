Υποψήφιος για την Έβερτον ο Κάρλος Κορμπεράν!

Στο ερώτημα ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Φρανκ Λάμπαρντ, η απάντηση δεν είναι Μπιέλσα. Ο Αργεντινός μετά από διαπραγματεύσεις με τα «ζαχαρωτά» απάντησε αρνητικά. Και πλέον έχει και «ελληνικό» ενδιαφέρον η υπόθεση.

Σύμφωνα με τους «Times» στη «shortlist» της Έβερτον βρίσκεται ο Κάρλος Κορμπεράν.

O Ισπανός τεχνικός αποχώρησε από τον πάγκο του Ολυμπιακού μετά από μόλις έντεκα ματς με τέσσερις νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και τρεις ήττες, όμως στη Γουέστ Μπρομ τα πηγαίνει εξαιρετικά. Σε 14 ματς μετράει δέκα νίκες, μια ισοπαλία, τρεις ήττες και η ομάδα του βρίσκεται στη 10η θέση με 41 βαθμούς, ούσα στο -3 από την τρίτη Γουότφορντ.

Εκτός από τον Κορμπεράν στις επιλογές της Έβερτον βρίσκονται ο Σον Ντάις, ο οποίος ήταν μια δεκαετία στη Μπέρνλι από τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι τον Απρίλιο του 2022 και ο πρώην τεχνικός της Σαουθάμπτον, Ραλφ Χάσενχιουτλ.

Everton manager search latest from @_pauljoyce



- Marcelo Bielsa unsure on taking the job

- West Brom manager Carlos Corberán on shortlist

- Club reluctant to pick manager like Sean Dyche who would be seen as a firefighter https://t.co/GG2nE9OCcx