Από το Yolo του Τσούμπερ σε OMG και WTF στην Λεωφόρο!

Θέλει ο Τσούμπερ να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει! Παρακαλούμε να μην κάνετε συνειρμούς με τη γνωστή και άκρως κατακριτέα έκφραση, αλλά να το σκεφτείτε ρεαλιστικά. Ήταν τόσο σημαντικό το γκολ που πέτυχε στη Νίκαια, που μέχρι και τον κλασικό πανηγυρισμό του κόντεψε να ξεχάσει! Ο Στίβεν Τσούμπερ επέστρεψε στα γκολ σχεδόν οκτώ μήνες μετά την τελευταία φορά που σκόραρε και ενώ ο ίδιος περνάει μια περίεργη και δύσκολη σεζόν. Έχασε το μουντιάλ λόγω τραυματισμού, χειρουργήθηκε και δεν έχει παρά μερικές εβδομάδες που επέστρεψε και σκόρπια λεπτά στο πρωτάθλημα και δύο εμφανίσεις βασικού στο κύπελλο. Την Κυριακή, όμως, ήταν ο παίκτης που θαυμάσαμε όταν πρωτοεμφανίστηκε στα μέρη μας. Με εκπληκτικό τελείωμα δέκα λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς κι ενώ βρισκόμασταν στις καθυστερήσεις, πέτυχε το πρώτο γκολ του στη σεζόν, κι έσωσε την ΑΕΚ από την γκέλα απέναντι στον Ιωνικό.

Η αυτοπεποίθηση με την οποία παίζει ο ΠΑΟΚ είναι απαράμιλλη. Η άνεση με την οποία παίζει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι σχεδόν υπερφυσική. Ο τρόπος με τον αναπτύσσεται η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι σχεδόν τρομακτική. Και στην Λεωφόρο ακριβώς αυτό έκανε και σκόρπισε τρόπο. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάει και τα δύο ημίχρονα στο ματς δείχνει ακριβώς το πόσο πιστεύει ο Ρουμάνος στην ομάδα του και οι παίκτες του στις δυνατότητές τους. Ο απόλυτος αιφνιδιασμός που κάνουν στον Παναθηναϊκό, δε, είναι βγαλμένος από σεμινάριο ή για να διδάσκεται σε επόμενο σεμινάριο. Συνεχόμενες πάσες, δεν ακουμπάει αντίπαλος της μπάλα, ιδανικό τελείωμα από τον Ζίβκοβιτς και το πάρτι τελείωσε νωρίς…