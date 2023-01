Νέος «Άλβαρες» στη Σίτι: Πήρε τον Περόνε από τη Βελέζ

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει απλώσει για τα καλά τα δίχτυα της στην αγορά της Λατινικής Αμερικής ανακοινώνοντας νέο «διαμάντι» τύπου Χούλιαν Άλβαρες.

Η Σίτι προχώρησε στην απόκτηση του 20χρονου Μάσιμο Περόνε από τη Βελέζ Σάρσφιλντ.

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την μεταγραφή του Αργεντινού, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως η συμφωνία έκλεισε στα 9,2 εκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά του ο νεαρός μέσος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 5,5 χρόνων, κάτι που σημαίνει πως θα παραμείνει κάτοικος Μάντσεστερ τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Κατά τη διάρκεια παρουσίας του στη Βελέζ, ο Περόνε πρόλαβε να καταγράψει 33 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και δυο ασίστ.

We’re delighted to have completed the signing of Máximo Perrone from Vélez Sarsfield. The midfielder will join us after the U-20 South American Championship.



Welcome, Máximo! 💙🇦🇷#ManCity