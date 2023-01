Ρέιντζερς: Πήρε Κάντγουελ που είχε γραφτεί και για τον Ολυμπιακό

Την πρώτη της μεταγραφή στη χειμερινή περίοδο ολοκλήρωσε η Ρέιντζερς, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Άγγλου εξτρέμ, Τοντ Κάντγουελ από την Νόριτς με συμβόλαιο μακράς διαρκείας το οποίο ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό.

Θυμίζουμε ότι κατά το παρελθόν, το όνομα του είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, χωρίς ωστόσο το ενδιαφέρον να προχωρήσει μιας και παρέμεινε στη Νόριτς.

Κατά το παρελθόν, ο Κάντγουελ εκτός των «καναρινιών» έχει αγωνιστεί ως δανεικός στην ολλανδική Φορτούνα Σιτάρντ, και την αγγλική Μπόρνμουθ.

It’s not official until you see that scarf 🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/2frMhIbq2w