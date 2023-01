Αποφάσισε να μην ανανεώσει με την Παρί ο Μέσι και η Μπαρτσελονα καραδοκεί

Σε σήριαλ εξελίσσεται η υπόθεση ανανέωσης του Λίο Μέσι με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ είχε αποφασίσει να ανανεώσει με τους Γάλλους, ωστόσο μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ φαίνεται πως κάτι άλλαξε και πλέον δεν επιθυμεί να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους Παριζιάνους, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Ζεράρ Μορένο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, όπως ήταν απολύτως λογικό, η Μπαρτσελόνα περιμένει στη... γωνία για να δει τι θα συμβεί τελικά και σε περίπτωση που τελικά όντως ο Μέσι δεν ανανεώσει με την Παρί, τότε οι Blaugrana αναμένεται να ξεκινήσουν απευθείας τις διαδικασίες για να τον πάρουν πίσω στο Camp Nou.

🚨🚨| JUST IN: Leo Messi has changed his mind after winning the World Cup: He no longer wants to stay at PSG.@gerardromero [🎖️]