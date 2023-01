Ζιρού: «Θέλω να ανανεώσω με τη Μίλαν και να κλείσω εκεί την καριέρα μου»

Με τη φανέλα της Μίλαν θέλει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Ολιβιέ Ζιρού, όπως δήλωσε ο ίδιος. Το συμβόλαιο του Γάλλου φορ με τους Ιταλούς λήγει το προσεχές καλοκαίρι, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για επέκτασή του.

Έτσι, ο 36χρονος σε δηλώσεις δεν έκρυψε την επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα, ενώ επίσης όπως είπε θέλει να «κρεμάσει» και τα παπούτσια του ως παίκτης των «ροσονέρι».

Θυμίζουμε πως ο Ζιρού αγωνίζεται στη Μίλαν από το 2021 και μέχρι σήμερα μετράει 62 συμμετοχές συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 23 γκολ και 10 ασίστ, ενώ επίσης στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Τσέλσι και Άρσεναλ μεταξύ άλλων.

«Θέλω να ανανεώσω το συμβόλαιό μου με τη Μίλαν. Είμαστε σε συζητήσεις για να το ολοκληρώσουμε, διαπραγματευόμαστε. Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου εδώ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζιρού.

Olivier Giroud: “I want to extend my contract with AC Milan. We’re now in talks to get it done, we’re negotiating — I hope to complete my career here”. 🔴⚫️🇫🇷 #ACMilan



