Έρχονται εξελίξεις με Ζιγιές, περιμένει προτάσεις η Τσέλσι

Ο Μαροκινός winger ήταν καταπληκτικός στο Μουντιάλ και έδειξε πως αδικείται στην Τσέλσι, η οποία πλέον ετοιμάζεται να τον παραχωρήσει για να του δώσει την ευκαιρία να αγωνίζεται σταθερά και να έχει σημαντικό ρόλο.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχουν αρκετές ομάδες που έχουν... κυκλώσει το όνομα του Ζιγιές και αναμένονται σύντομα εξελίξεις.

Chelsea will discuss the bids for Hakim Ziyech, as expected — many clubs are keen on signing him in the final days of the transfer window. 🚨🔵 #CFC



Premier League and foreign clubs are exploring conditions of the deal. pic.twitter.com/TS5UHIqvB3