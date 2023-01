Επικός Κλοπ: «Ο Βενγκέρ έχασε 6-0 στο χιλιοστό του ματς»

Ο Κλοπ παρά την απώλεια βαθμών της ομάδας του, δεν έχασε την διάθεσή του για χιούμορ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα 1000 ματς που συμπλήρωσε ως προπονητής, σχολιάζοντας με σαρκαστική διάθεση το ιδιαίτερο επίτευγμα που κατέγραψε.

«Πρώτα και κύρια, πριν από τον αγώνα, έλαβα πολλά μηνύματα και δεν ήταν όλα ωραία. Νομίζω όμως ότι ο Αρσέν Βενγκέρ έχασε το στο χιλιοστό του παιχνίδι με σκορ 6-0, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που δεν συνέβη κάτι αντίστοιχο», ανέφερε με χιουμοριστική διάθεση ο Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ.

Jurgen Klopp hit the 1000 game mark as a manager against Chelsea 🔥 pic.twitter.com/pF9GxdtN6V