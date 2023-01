Στην Αλ Αχλί ο Μαρκάο

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Μαρκάο, πρώτος σκόρερ της κινεζικής Super League (CSL) την περασμένη σεζόν, πρόκειται να ενταχθεί στην Αλ Αχλί, όπως ανέφερε η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μαρκάο σκόραρε 27 φορές σε 26 αγώνες για να οδηγήσει τη Γουχάν στον πρώτο της τίτλο της κινεζικής Super League. Το συμβόλαιο του 28χρονου με τη Γουχάν έληξε στο τέλος της περιόδου που μόλις ολοκληρώθηκε.

Η Αλ Αχλί, δύο φορές φιναλίστ του Champions League της Ασίας, είναι τέταρτη στη δεύτερη κατηγορία της χώρας, αφού υπέστη έναν αιφνιδιαστικό υποβιβασμό πέρυσι.

Marcos “Marcão” Amaral will arrive in King Abdulaziz International Airport in Jeddah tonight @ 20:30, ahead of the medical check and official signing



