Τα... πήρε με τον Ροντρίγκο ο Αντσελότι: «Όταν γίνεσαι αλλαγή θα με χαιρετάς!» (vid)

Οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν στο «Θεράμικα» για το Κύπελλο Ισπανίας, με τη «βασίλισσα» να παίρνει την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Όταν η Ρεάλ ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 ο Αντσελότι έκανε αλλαγή τους Τόνι Κρόος και Ροντρίγκο με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να είναι δυσαρεστημένος με την απόφαση του προπονητή του και να το δείχνει.

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος γύρισε προς τον παίκτη, σήκωσε το δάχτυλο και, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, του είπε «Εμένα να με χαιρετάς!» κάτι που επιβεβαίωσε.

«Τον αντικατέστησα γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις και δεν ήθελα να το ρισκάρω. Δεν με χαιρέτησε, γιατί πιστεύω πως το ξέχασε. Δεν πιστεύω πως το έκανε επί τούτου. Και του είπα ότι δεν θα πρέπει να ξεχνά να με χαιρετά όταν βγαίνει αλλαγή» είπε ο Αντσελότι.

Scenes last night as Carlo Ancelloti wasn't very happy with the way Rodrygo left the pitch 🎬



🗣️ Ancelotti: What happened with Rodrygo? I was just told not to forget to greet me when exiting the stadium, nothing happened ..pic.twitter.com/DGr80Eefqo