Σε ένα τέτοιο φιλικό δεν γινόταν να μην σκοράρει και ο Κιλιάν Μπαπέ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ στο 60' ο Κιλιάν Εμπαπέ για το 4-3 της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην μικτή Αλ Νασρ/Αλ Χιλάλ.

Mbappé converts the penalty and PSG are up vs Riyadh Season Team again! #PSGRiyadhSeasonTeam

