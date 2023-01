Γκλάντμπαχ: Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Ζόμερ κάτω από τα δοκάρια

Η Γκλάντμπαχ δεν άργησε να βρει τον αντικαταστάτη του Γιαν Ζόμερ κάτω από τα δοκάρια της «ψηφίζοντας» εκ νέου Ελβετία!

Ο Ζόμερ έφυγε για Μόναχο και τα «πουλάρια» έφεραν ξανά Ελβετό για τη θέση του. Ο λόγος για τον 29χρονο τερματοφύλακα της Μονπελιέ, Γιόνας Ομλίν που μετακόμισε στη Γερμανία. Ο έμπειρος τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027 με τα «πουλάρια» να δαπανούν το ποσό των οκτώ εκατ. ευρώ, προκειμένου να αποκτήσουν τα δικαιώματα του από τον γαλλικό σύλλογο.

Ο Όμλιν ξεκίνησε την καριέρα του από τη Λουκέρνη, αγωνίστηκε στη Βασιλεία και από το 2020 στη Μονπελιέ. Είναι επίσης 4 φορές διεθνής με την Ελβετία.

Welcome to Borussia, Jonas Omlin! 🐎💚



The 29-year-old Swiss goalkeeper has signed with the Foals from Montpellier until 30th June 2027 🤝



📰 https://t.co/4Qi9ue5bFs pic.twitter.com/sW5gxnhPd2