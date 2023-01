Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός έχασε τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ενώ η ομάδα του εξέδωσε μέσω των social media συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Σάρλοτ:

«Με λύπη σας ανακοινώνουμε πως ο Άντον Γουόκς βρήκε τραγικό θάνατο σήμερα το πρωί. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη»

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning.



May he rest in peace. pic.twitter.com/8oUcHvWW6g